Fahrettin Altun: Hakikati her alanda ulaştırma kararlılığındayız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "TRT World Forum 2023"ün "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Burada çok önemli bir konuyu tartışmak üzere toplandıklarını kaydeden Altun, bugün gazeteciliğin, dijitalleşmenin yoğun baskısına maruz kaldığını söyledi.

Altun, haber sektörünün de bu durumdan etkilendiğini ve "adeta yeniden şekillendiğini, diğer yandan ise kamu yayıncılarının bu bağlamda bir dizi yeni zorluk ve aynı zamanda fırsatla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.