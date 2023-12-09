Konya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 14:57, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 15:00
Aliriza B. (58) idaresindeki 42 AFN 962 plakalı hafif ticari araç, Kadınhanı-Afyonkarahisar kara yolunun 2. kilometresinde İdris Ç'nin (42) kullandığı 42 ARC 585 plakalı otomobille çarpıştı.
Olayda, sürücülerden İdris Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti, Aliriza B. ise yaralandı.
Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.