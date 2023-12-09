FETÖ üyeliğinden hükümlü eski emniyet müdürü yakalandı
Kocaeli'de, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalanıp cezaevine konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 15:41, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 15:42
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ilişkin hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan A.C. Başiskele ilçesinde yakalandı.
Meslekten ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü olan A.C, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.