Cristiano Ronaldo'dan 12. dalya
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1200. maçına çıktı. 12. dalyasında fileleri havalandıran Portekizli yıldız, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 15:54, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 16:04
Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh'ı ağırladığı mücadeleye ilk 11'de başladı.
Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının ilk golünü atan 38 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki gol sayısını da 868'e yükseltti.
Futbol kariyerindeki 1200. maçına çıkan Ronaldo'nun istatistikleri şöyle: