Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Alzheimer hastası olan ve 2 gün önce kaybolan H.N'nin cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler yaptığı incelemede, cesedin H.N'ye (86) ait olduğunu belirledi.

Şıhmehmet Mahallesi'nde kırsal alanda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net