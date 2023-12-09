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Bilgen: Fosforla vurulan mülteci kampı, BM'nin meşruiyetini sorgulatıyor!

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çeşitli illerinde Filistin ile dayanışma toplantıları gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bir mülteci kampı fosfor ile vuruluyorsa, BM kendi kurduğu kampı, kendisine sığınan mültecileri koruyamıyorsa meşruiyeti, varlığı sorgulanmak zorundadır." dedi. Bilgen, Gazze'de geçen iki ayda çoğunluğu kadın ve çocuk 18 bin sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 17:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 17:22
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Bilgen: Fosforla vurulan mülteci kampı, BM'nin meşruiyetini sorgulatıyor!

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, genel merkezinde Filistin'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, "Bir mülteci kampı fosfor ile vuruluyorsa, BM kendi kurduğu kampı, kendisine sığınan mültecileri koruyamıyorsa meşruiyeti, varlığı sorgulanmak zorundadır." dedi.

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesindeki bir ilde Filistin ile dayanışma toplantıları yaptıklarını söyledi.

İki aydan fazla süredir Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin sivilin öldürüldüğünü ifade eden Bilgen, buna rağmen Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı kararla çözümün adresi olamayacağını gösterdiğini belirtti.

Yaşananların BM'nin iflasının ilanı olduğunu dile getiren Bilgen, "Dün aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin öncülük yaptığı, mültecilerle ilgili Orta Doğu'da özel olarak oluşturduğu kurumlardan birinin mülteci kampı vuruldu. Fosfor bombasıyla vurulduğuna dair çok net bilgiler var. Bir mülteci kampı fosfor ile vuruluyorsa, BM kendi kurduğu kampı, kendisine sığınan mültecileri koruyamıyorsa meşruiyeti, varlığı sorgulanmak zorundadır." diye konuştu.

BM'nin organik yapısının ve mekanizmasının hiçbir anlamının kalmadığını anlatan Bilgen, "Beş üyenin veto hakkı, aslında bütün dünyanın rehin alınmasıdır. Bir yerde beşten biri bile itiraz ettiğinde, karşı çıktığında karar alınamıyorsa o organ felç olmuştur. ABD'nin kaprislerinin bedelini Filistin'deki çocuklar niye ödemek zorunda kalsınlar? ABD'nin silah ticaretiyle ilgili çıkarları ya da Orta Doğu hesaplarının faturasına bütün insanlık bir utanç vesikası olarak niye katlanmak zorunda kalsın?" ifadelerini kullandı.

Bilgen, dünyadaki halklar Filistin için eylemler yaparken Avrupa ve Körfez ülkelerinin devletlerin çıkarları gereği ABD'ye ses çıkarmadığını, bu devletlerin halklarını temsil etmediğini kaydetti.

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