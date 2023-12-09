Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bakan Uraloğlu, Muğla'daki dev projenin açılışını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, dev projenin açılışını yapmak için Muğla'ya geldi. Bakan Uraloğlu'nun Milas Ören'deki 25 bin teknelik Tekne İmal Çekek Yerinin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe de cağ atladığını belirterek "Çünkü bizim için denizcilik sadece bir uğraş değil, kültürdür, güçtür. Denizlerimiz bizim 'Mavi vatan'ımızdır. 2002 yılından bu yana bir deniz kaptanının oğlu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için çok önemli atılım ve politikalar gerçekleştirdik" dedi. Türkiye'de 2002 yılına kadar neredeyse sadece İstanbul Tuzla'da sıkışmış olan bir tersanecilik faaliyetinin söz konusu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türk bayraklı gemiler kara listedeydi. Vergi yüklerinden bunalmış bir denizcilik sektörü vardı. Ama AK Parti hükümetleri olarak bu gidişata 'dur' dedik. Hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris Mou'da 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana beyaz listedeyiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla Valiliği'ni ziyaret ederek il koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Koordinasyon toplantısının ardından Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendiren Bakan Uraloğlu, Muğla'ya yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak, kentteki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardıklarını belirtti. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Özellikle sıcak karışık kaplama dediğimiz sıcak asfaltta 416 kilometre bir imalat yaparak onu da 488 kilometreye çıkardık. Buradaki konforu yükselterek seyahat zamanın kısalttık" dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Muğla'ya bir çok yatırım yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, "İlk bölünmüş yolların başladığı yerlerden bir tanesi de Muğla. Şimdiye kadar Muğla'ya yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak, kentteki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Özellikle sıcak karışık kaplama dediğimiz sıcak asfaltta 416 kilometre bir imalat yaparak onu da 488 kilometreye çıkardık. Buradaki konforu yükselterek seyahat zamanın kısalttık." İfadelerini kullandı.

Muğla-Antalya yolunu bölünmüş yol haline getirdiklerini, Denizli'ye Kale üzerinden olan yolu bir kaç kilometresi hariç bölünmüş yol haline getirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, kentteki yol yapım çalışmaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Denizli yolundaki heyelanlı kesimleri ıslah ettik ve ediyoruz. Aynı şekilde Marmaris'e kadar olan bölünmüş yolu bitirdik ve oradan Datça'ya kadar olan yolun 50 kilometresini sıcak karışık kaplama ile yaptık. Muğla-Yatağan ve Muğla-Aydın yollarını bölünmüş yol olarak bitirdik. Yatağan-Milas ve Bodrum yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Milas ve Didim arasındaki bölünmüş yolu bitirdik. Buranın sıcak karışık kaplamalarına devam ediyoruz. Koordinasyon toplantısında gerekli görüşmeleri yaparak bundan sonraki yol haritasını belirledik. Özellikle pandemi sürecinde köylere ilginin arttığını biliyoruz. Oralarda yeni internet ihtiyaçları ile olanlarının iyileştirilmesi için tespitleri yaptık. GSM operatörlerinin kapsama alanları ile ilgili gerekli tespitleri yaparak Muğla'yı daha da geliştirmiş olacağız."

Muğla'da iki havalimanı bulunduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, kış aylarında turizm sezonun azalmasıyla uçak seferlerinde düşüş oyduğunu ve bu konuda gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Uraloğlu, internet ihtiyaçları ve GSM Operatörlerinin kapsama alanları konusunda tespitler yaptıklarını ve bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını da kaydetti.

Muğla'nın Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip illerinin başında geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Burada gerek turizmin, gerek denizcilik faaliyetlerin geliştirilmesiyle ilgili yeni yat bağlama yerleri, balıkçı barınakları, mevcut olanların iyileştirilmesi konusunda da gerekli istişareleri yaptık. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Bakan Uraloğlu, Akdeniz'in tümünde ve Ege'de dolaşan mega yatlar dahil olmak üzere yüzlerce tekneye hizmet verecek olan Milas Ören Yat İmalat ve Çekek Yeri'ni inceledi.

Tesis, 83 bin 71 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 31 tersanede yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, yaklaşık bin 200 teknenin kışlama yapabileceğini bu teknelerin bakım onarım işlemlerinin de yapılabileceğini ve yılda 60 yat üretim kapasitesinin olacağı belirtildi.

Bakan Uraloğlu'na katkılarından dolayı Tersan Grup Yöneticileri tarafından plaket, Milas Halısı ve çeşitli hediyeler verildi.