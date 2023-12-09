Bodrum açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

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