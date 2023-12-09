Sarıyer'de istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
İstanbul Sarıyer'de toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü, 2 katlı bina da boşaltıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 19:30, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 18:45
Merkez Mahallesi Baraj Sokak'taki istinat duvarı, yaşanan toprak kaymasının ardından çöktü.
Olayın yaşandığı alanın yanındaki otoparkta bulunan 4 araç, yıkılan duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, 2 katlı bir bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yıkılan duvarın altında kalan araçlarda hasar oluştu.