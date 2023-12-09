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Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesini açıkladı. Listede Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 18:55, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 18:57
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Hafize Gaye Erkan '2024'te takip edilmesi gereken kadınlar' listesine girdi

Forbes, kariyerinde yükselişte olan ve etkileri artıran kadınları belirledi.

2024'te takip edilmesi gereken kadınlar listesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer aldı.

Dergide Hafize Gaye Erkan ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Hafize Gaye Erkan, bu yıl Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştı. Erkan, Türkiye'de bu göreve gelen ilk kadın oldu. Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin ülke üzerinde de ekonomik baskı oluşturduğu bir dönemde bu görevi aldı. Eski Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, tüketici ve yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini yeniden sağlamakla görevlendirildi."

Listede Hafize Gaye Erkan ile birlikte Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michele Bullock da yer aldı.

Dr. Hafize Gaye Erkan kimdir?

İstanbul'da 1979 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi alan Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine 2 eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

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