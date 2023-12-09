Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 21:14, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 21:16
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında Edin Dzeko 10. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 24. dakikada Chamberlain penaltı vuruşundan eşitliği sağladı.
Dusan Tadic 63. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek sarı-lacivertli ekibi tekrar öne geçirdi.
Mücadelenin 90+6. dakikasında Szymanski'nin kaydettiği golle birlikte skor tescillenmiş oldu.
Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla beraber puanını 40'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk Süper Lig galibiyetini elde etti.