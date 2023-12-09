Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek
İstanbul'un dönüşüm yol haritası: 5 yapıdan 1'i dönüşecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'İskoçlar Çetesi' çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'İskoçlar Çetesi' çökertildi
8'inci Yargı Paketi hazır: 'Makul süre' ayarı
8'inci Yargı Paketi hazır: 'Makul süre' ayarı
Üç hafta kaldı: Günlük kaçak kiralık bitiyor
Üç hafta kaldı: Günlük kaçak kiralık bitiyor
Yakında açıklanacak: Müfredat kökten değişiyor
Yakında açıklanacak: Müfredat kökten değişiyor
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama
Başsavcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dair yeni açıklama
Belediyeden ilkokul öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına dair açıklama
Belediyeden ilkokul öğrencisinin köpek saldırısına uğramasına dair açıklama
'Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor' haberine açıklama
'Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor' haberine açıklama
10 Yunan adasına 7 günlük vizeye AB'den onay
10 Yunan adasına 7 günlük vizeye AB'den onay
Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Türkiye'nin en büyük rüşvet operasyonunda 8 tutuklama
Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Naci Görür: İstanbul'da her an deprem olma riski yüzde 47
Ana sayfaHaberler Yaşam

Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7'nci kez düzenlenen TRT World Forum 2023'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Gelişen medyanın izleyici davranışını etkilediğini belirten Altun, "İletişim Başkanlığı olarak yayıncılıkta yeniliklere ve gelişen trendlere ayak uydurmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2023 23:13, Son Güncelleme : 09 Aralık 2023 23:25
Yazdır
Altun'dan TRT World Forum 2023 paylaşımı

TRT World Forum 2023 sona erdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, forumu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Gelişen medya ortamının izleyici davranışını derinden etkilediğini belirtti,,

İletişim Başkanlığı olarak yayıncılıkta yeniliklere ve gelişen trendlere ayak uydurmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İletişim Başkanı Altun, kamu yayıncılarının stratejik iletişime yatırım yapmaları gerektiğini de söyledi.

"Stratejik iletişim alanı, sosyal medyanın ürettiği sanal terör ve anarşizme karşı doğruyu ve doğru haberi savunmak isteyenlerin yatırım yapması gereken bir alandır" dedi.

Fahrettin Altun Stratejik iletişimin önemine değindi

Altun, "Günümüzde stratejik iletişim alanı aynı zamanda hibrit tehditler, siber saldırılar ve sistematik dezenformasyon kampanyaları gibi yıkıcı unsurlarla mücadeleyi de içermektedir" notunu düştü.

Altun paylaşımında; dünyanın dört bir yanından TRT World Forum 2023'e katılan herkese teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber