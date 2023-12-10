Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ın babası konuştu

Başıboş sokak köpek sorunu can yakmaya devam ediyor. Saldırıların son mağduru 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz oldu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan minik Yılmaz'ın acılı babası son durumu paylaştı. Tunahan'ın nefes almaya çalıştığını söyleyen baba Yılmaz, "Doktorlarımız sağ olsun elinden geleni yapıyorlar. Şu an durumu iyiye gidiyor." dedi.

ANKARA'DA SOKAK KÖPEĞİ DEHŞET SAÇTI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz ağır yaralandı. Olayın ardından Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım bölümünde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, oğlunu yoğun bakım servisinde ziyaret ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

"DOKTORLAR ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIYOR"

Tunahan'ı yoğun bakım bölümünde kısa süreli ziyaret ettiğini dile getiren Yılmaz, "Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

ACILI BABADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğunu aktaran Yılmaz, oğlunun omuriliğinde de hasar olduğunu belirterek, "Allahım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı" şeklinde konuştu. Ankara'ya yaklaşık bir buçuk ay önce taşındıklarını dile getiren Yılmaz, hastaneden ayrılmadıklarını ve her gün yoğun bakım bölümünde bir dakika görebildiklerini söyledi.

"BAŞKA BABALARIN CANI YANMASIN"

Tunahan Yılmaz'ın dayısı Şeref Usta, "Başka annelerin, babaların canı yanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Köpekler toplansın. Bunlara kalıcı bir çözüm bulunsun. Bugün topluyorlar, yarın geri salıyorlar. Salınmasın, bunlar toplansın, kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Herkesin acısı var. Yalan yanlış haberlerle aileleri incitmesinler" dedi. Şeref Usta, yalan haberlerin sosyal medyada dolaştığını belirterek, "Bu tür yalan yanlış haberleri kimse aslı olmadan yaymasın. Bu durumlar aileyi daha çok kırıyor, incitiyor. Sabah buraya erken geldik. Nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Bizi aradılar 'vefat etti diye haberler yayılmış' dediler. Onun için geldik. Biraz da aileyi düşünsünler. Bu yüzden yalan yanlış haberler yapmasınlar yani" diye konuştu.

"SAĞLAM YERİ YOK"

Halil Yılmaz, dün yaptığı açıklamada ise, çocuğunun sağlam yerinin olmadığını belirtmişti. Yılmaz, "Sağlam yeri yok, tüm vücudu sarılı. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler. Eğer çocuğum buradan sağ çıkarsa ellerinden öpeceğim." demişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara'nın Keçiören ilçesinin Kafkas Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastahanesi'nde tedavisi sürerken konuyla ilgili, ABB Başkanı Mansur Yavaş basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yavaş Avrupa'nın hiçbir yerinde sokakta sahipsiz hayvan olmadığını belirterek, "Hayvanseverlerin fikirlerine saygılıyım ama popülasyon çok arttı. Bu popülasyonda sadece kısırlaştırma ile bunun önüne geçmenin imkanı yok. Mutlaka sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceğiz. Hayvanseverler elini taşın altına koysunlar biz de destek oluruz, sahiplensinler. Bütün Türkiye ve büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili meclisten de bir kanun çıkacak. Çünkü popülasyon çok arttı. Ne kadar kısırlaştırırsan kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi duruyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Boş arazideki başıboş köpekler yürüyüş yolunda ilerleyen ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'a saldırmıştı. Köpeklerin saldırdığını gören mahalle sakinleri çocuğu kurtarmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuk, Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.