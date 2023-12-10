TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Görele'de incelemelerde bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki komisyon üyeleri, Görele Merkez Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Karayel ve komisyon üyeleri barınağı gezdi. Kooperatif Başkanı Soner Doğan Aycı ve üyelerle sohbet eden heyet, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretin ardından komisyon üyeleri kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.