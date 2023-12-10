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Beden eğitimi öğretmeni 30 yıldır dağlarda zirve yapıyor

Türkiye'deki birçok dağın yanı sıra Demavend, Kazbeg, Elbruz, Kilimanjaro, Mont Blanc ve Peak Lenin'in zirvelerine tırmanan Yusuf Biltekin:- "Dağlar insanın huzur bulduğu yerler. Şehirden uzakta kendinle doğayla baş başasın. O yüzden bizi her zaman kendine çekmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 11:20, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 11:21
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Beden eğitimi öğretmeni 30 yıldır dağlarda zirve yapıyor

- Beden eğitimi öğretmeni Yusuf Biltekin, üniversitede başladığı dağcılık tutkusunu yaklaşık 30 yıldır sürdürüyor.

Bor Şehit Ramazan Konuş Ortaokulu'nda görev yapan Yusuf Biltekin (49), AA muhabirine, dağcılığın yanı sıra atletizm, bisiklet, koşu gibi diğer sporlarla da ilgilendiğini söyledi.

Dağcılığa 1994'te Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ikinci sınıftayken başladığını, hala devam ettiğini belirten Biltekin, "Türkiye Dağcılık Federasyonu Niğde İl Temsilciliğinde yaklaşık 3 yıllık eğitimin ardından 1997'de federasyonda eğitmen olarak görev aldım. Dağlar insanın huzur bulduğu yerler. Şehirden uzakta kendinle doğayla baş başasın. O yüzden bizi her zaman kendine çekmiştir. Yeni başlayanlara hep 'dağa bir defa gelen insan, bir daha bırakamaz' deriz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sene nisan ayında dağlardaki 30'uncu yılını dolduracağını bildiren Biltekin, ilk tırmanışını 1994'te Aladağlar'daki Demirkazık zirvesine yaptığını dile getirdi.

Biltekin, ilerleyen yıllarda her fırsatta zirve tırmanışı yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önemli noktalarından Kaçkarlar'a tırmanışlarımız oldu. Bize yakın olan Hasan Dağı, Erciyes Dağı'na defalarca çıktım. Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan'a zirvemiz var. Ağrı Dağı'na tırmanışımız oldu. Cilo Dağı Reşko zirvesine kısmetse tırmanış yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de Kaz Dağları gibi önemli birçok dağımıza tırmanışlarımız oldu."

Yurt dışındaki ilk zirvesini 2000 yılında İran'da Demavend Dağı'na yapıtığını belirten Biltekin, "Onun haricinde Gürcistan'daki Kazbeg Dağı'na 7-8 defa çıktık. Rusya'da Elburuz Dağı tırmanışımız oldu. Güney Afrika'daki Kilimanjaro Dağı'na tırmandım. Fransa'daki Alplerin en yüksek zirvesi olan Mont Blanc'e tırmandım. Balkan Alpleri'nde de birçok zirveye tırmanışım oldu. En önemli, en yüksek zirve tırmanışımı 7 Bin 134 metre zirvesiyle Peak Lenin'e yaptım. Yurt içi ve yurt dışı tırmanışlara imkan buldukça gidiyoruz." diye konuştu.

Biltekin, Everest'e zirve tırmanışının yapıldığı 5 bin 364 rakımlı ana kampına çıktığını, bu dağı panoramik gören 5 bin 644 rakımlı Kala Patthar'a da tırmandığını aktararak, Everest'in zirvesine de çıkmayı hedeflediğini söyledi.

- Ağrı Dağı'nda rehberlik yapıyor

Ağrı Dağı'nda yazları yabancı gruplara rehberlik yaptığını ifade eden Biltekin, "Bu yıl 12 defa tırmanış gerçekleştirdim. Ağrı Dağı'na ilk zirvem 2001 yılındaydı. 2001'den beri Ağrı Dağı'na tırmanışımız 200'e yaklaşmıştır. Dağlara geldiğimde çok huzur buluyorum. İnsanlar dağlara geldikten sonra kopamıyor, benim için böyleydi. Belli bir noktadan sonra insanın yaşam biçimi olmaya başlıyor. Şehirden daha çok dağlarda zaman geçirmek benim için daha güzel." dedi.

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