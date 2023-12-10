Öğretmenlerin atık malzemelerle dekore ettiği okul kantini lüks kafeleri aratmıyor

- Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından atık malzemelerle dekore edilen içinde cep sahne de bulunan okul kantini öğrencilerin buluşma noktası oldu.

Öğrencilerin okulda güzel vakit geçirebilmeleri için arayış içinde olan öğretmenler, koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin boş vakitlerini keyifli bir ortamda değerlendirebilmeleri için kantinde değişiklik yapmaya karar verdi.

Resim ve müzik bölümünden öğrencilerin daha önce cep sahne yaptığı kantinde, uzaktan eğitim yapıldığı dönem çalışmalara başlayan öğretmenler, okulda kullanılmayan bateriler, ziller, ahşap malzemelerle avize, pencere pervazları, duvar süslemeleri ve boyamalar yaparak kantini dekore etti.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, AA muhabirine, öğrencilerin okula severek gelmelerini ve okulda güzel ve verimli vakit geçirmelerini istediklerini söyledi.

Öğretmenlerle birlikte ne yapabileceklerini düşündüklerini anlatan Meydaneri, "Onların güzel vakit geçirebilecekleri bir yer hazırlamak adına el birliğiyle kolları sıvadık. Resim öğretmenlerimiz sağ olsunlar, çok becerikliler ve aynı zamanda okulumuzun da mezunları oldukları için okulumuza da ayrı bir vefaları var. Bu görmüş olduğunuz lambalar geri dönüşüm, bizim eski baterimiz vardı, eski zillerimiz, yine ahşap kullanarak biraz daha böyle atıklardan da dönüşüm yaparak ürünler yaptılar, burayı güzelleştirdik ve buranın adına da "Hane-i Emek" dedik." diye konuştu.

- "Zaman zaman sınavlarımızı da burada gerçekleştiriyoruz"

Kantinde öğrencilerin çok güzel vakit geçirdiğini dile getiren Meydaneri, "İstedik ki öğrenciler teneffüs arasında ya da boş dersleri olduğu zaman buraya gelip birlikte çalsınlar, söylesinler. Böylece de öz güvenleri yerine gelsin diye. Zaman zaman sınavlarımızı da burada gerçekleştiriyoruz. Burada öğrenciler çalarken diğer öğrenciler de onları dinleme fırsatı yakalıyorlar. Hepsi çok mutlu, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Okulun pansiyonlu bir okul olduğuna dikkati çeken Meydaneri, şöyle devam etti:

"Çankırı'daki birçok okulda ya da belki Türkiye'deki birçok okulda böyle, çocukların vakit geçirebileceği bir sosyal ortam yok. Biz aynı zamanda da pansiyonlu bir okul olduğumuz için öğrencilerimiz dışarıda kafeye gitme ihtiyacı hissetmesin, çünkü biliyorsunuz dışarısı çok sağlıklı ortamlar değil. Bu nedenle biz hem öğrencilerimizin bu ihtiyacını karşılayalım sosyal ortam anlamında hem de daha sağlıklı bir ortam sunalım istedik."

Okulun resim öğretmenlerinden Ahmet Ünver de kantini yaparken okulda miadını doldurmuş malzemeleri kullandıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz genellikle bir üniversite kantinine girmiş gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Boş zamanlarının tamamını öğretmenler ve öğrenciler bu kafeteryada geçiriyorlar. Öğretmenlerimizin birçoğu öğretmenler odasından daha çok burada vakit geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Beste yapan arkadaşlar hocalarımıza göstermeden önce burada kendini geliştiriyor"

Okul öğrencilerinden Zeynep Ceylin Çubuk da Çankırı'da bu kadar güzel dekore edilmiş bir yer olmadığını, sürekli burada vakit geçirmek istediğini dile getirdi.

Muttalip Efe Özkan da okulun kantinini çok beğendiğini, birçok okulda olmayan imkanların kendi okullarında olduğunu kaydetti.

Sahnenin ve dekorun çok güzel olduğunu aktaran Özkan, "Teneffüste arkadaşlarımızla bireysel konserler veriyoruz, sıkıldığımızda burada vakit geçiriyoruz. Beste yapan arkadaşlar hocalarımıza göstermeden önce burada kendini geliştiriyor, arkadaşlara sunuyor beğenildikten sonra hocalarımıza gösteriyorlar." dedi.

Harun Demir de kantinin ilgisini çok çektiğini, kantinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirterek, öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.