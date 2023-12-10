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İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

"Beşiktaş'ta gerçekleşen hain terör saldırısının 7. yıl dönümünde, patlamada hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu, 46 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 13:23, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 13:11
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İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

İstanbul Valisi Davut Gül, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında şehit olanları yad etti.

Vali Gül, videolu paylaşımında, "Beşiktaş'ta gerçekleşen hain terör saldırısının 7. yıl dönümünde, patlamada hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu, 46 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Patlamada gazi olan kahraman gazimiz Şenol Kaptanoğlu ve tüm gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliğinde Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken Beşiktaş'taki terör saldırısı sırasında ağır yaralanan gazi Şenol Kaptanoğlu'nun konuşması da videoda yer aldı.

- "Gazilik, vatan için başına gelmiş en özel şey"

Kaptanoğlu, "vatan" ve "gazilik" hakkında şunları kaydetti:

"Vatan, doğmamış çocuğun gibi, annen gibi, baban gibi... Sahip olduğum bütün güzellikler, her şey vatan demektir benim için. Gazilik, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar güzel ve özel bir duygu, gurur verici; vatan için başına gelmiş en özel şey. Vatan için nice evlatlar canlarından fedakarlık ediyor. Nice anne, baba evlatlarından fedakarlık ediyor. Biz sadece ayağımızdan, kolumuzdan... Bunlar çok basit bile kalıyor bu vatan için."

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