Deva Partisi lideri Babacan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Güner Babacan (75) için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Güner'in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti.