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İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 14:59, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 14:51
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İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nde "Hamas'a ait olduğunu" ileri sürdüğü noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli bir aileye ait eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının yaralandığını bildirmişti.

İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğu aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, El-Meğazi, Ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i 1,9 milyon Filistinli, İsrail ordusunun saldırıları karşısında abluka altında göçe zorlandı. BM kurumları, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinin kıtlığıyla mücadele ettiği yönünde uyarı yapıyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

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