Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Beşiktaş'taki "10 Aralık Şehitleri Parkı"nda yapılan anmaya ise İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, emniyet mensupları ile şehit aileleri katıldı.

Programda şehitlerin kabrine karanfil bırakılırken, bazı polis memurları kabirlerin başında gözyaşı döken şehit yakınlarını sarılarak teskin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net