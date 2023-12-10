İçişleri Bakanı, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da saat 22.29'da Dolmabahçe'de meydana gelen terör saldırısında şehit olanları yad etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 15:27, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 15:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"Dolmabahçe'de meydana gelen hain terör saldırısında 47 canımızı yitirdik.İnsanlık suçu olan terörü lanetliyorum.
Kahraman şehitlerimizi vefatlarının 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Terör asla ama asla amacına ulaşamayacak. Çünkü bizi yıldıramadılar, yıldıramayacaklar."