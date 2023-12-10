Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kopenhag ile Danimarka'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıkları geçen Sanchez ve Ziyech, antrenmanda yer aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 15:22, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 15:33
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanının ardından Kopenhag'a gidecek.