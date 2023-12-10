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Enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme mi?

Dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Zara, son kampanyasının fotoğraf çekiminde kullandığı imgeler nedeniyle eleştirilerin odağında. Fotoğraflar Filistin göndermesi olarak yorumlanırken marka kampanyaya ait bazı görselleri sosyal medya hesaplarından kaldırdı

Haber Giriş : 10 Aralık 2023 15:39, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 15:42
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Enkaz ve ceset maketleri Filistin'e gönderme mi?

İspanyol moda markası Zara son kampanyası nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuluyor. Marka yeni koleksiyonu için yaptığı Zara Atelier adlı kampanyanın fotoğraflarını bu hafta sosyal medyada ve internet sitesinde yayınlandı. Ancak fotoğraflarda yer alan tartışmalı imgeler İsrail-Hamas savaşı iki ayı aşkın bir süredir devam ederken Filistin göndermesi olarak yorumlandı.

Fotoğrafları kaldırdı

Zara, The Jacket başlıklı kampanyasının ana odağının, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan konsantre bir tasarım çalışması olduğunu söyledi. Ancak tanıtım fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması büyük bir öfke dalgasını tetikledi. Kampanyada ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor. Ancak Zara, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı fotoğrafları kışkırtıcı olarak yorumladı. Kullanıcılar paylaşımlarında, hassas siyasi konuların pazarlama amacıyla kullanılmasına yönelik bariz bir girişim olarak algıladıkları bu durum karşısında şok olduklarını, dehşete düştüklerini ve öfkelendiklerini ifade ettiler. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunu görünce ağzım açık kaldı. Ömür boyu boykot. Siz iğrenç şeytanlarsınız. Neye baktığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, "20 bin insan öldürülüyor ve sizin onların ölümünü bir pazarlama yöntemi olarak kullanmanız normal mi? Sakın ortaya çıkıp bunu yapmak istemediğinizi söylemeyin... iğrenç" diye yazdı.

1975 yılında Amancio Ortega ve Rosalia Mera tarafından kurulan markanın Ocak 2023 itibariyle 96 ülkede yaklaşık 3 bin mağazası bulunuyor. Zara bu yılın ilk yarısında senelik yüzde 13.5 artışla 16.85 milyar euro hasılat elde etmişti.

Boykot çağrıları arttı

Kampanyaya dair büyüyen tepki Zara'nın boykot edilmesi çağrısında bulunan önemli sayıda kişinin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medya platformları, tüketicileri markaya olan bağlılıklarını yeniden gözden geçirmeye çağıran etiketlerle dolup taştı. Zara henüz tartışmaya ilişkin kamuya açık bir yanıt ya da açıklama yayınlamadı.

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