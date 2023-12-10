Yerlikaya'dan deprem bağışları soru önergesine yanıt: Süreç devam ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden sonra başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" kapsamında bağışlandığı açıklanan 115 milyar 146 milyon liranın akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

Yerlikaya yanıtında, 6 Şubat depremlerinin ardından 15 Şubat tarihinde TV Kanalları Ortak Yayını aracılığı ile başlatılan "Türkiye Tek Yürek Kampanyası" kapsamında 85 milyar 697 milyon 129 bin 344 TL bağış toplandığını, bunun 56 milyar 563 milyon 536 bin 392 lirasının AFAD üzerinden deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçları için kullanıldığını belirtti.

Bağış yatırma işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, bağışçılar tarafından yatırılan tutarların kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Taahhütte bulunmuş olmakla birlikte bağışını henüz yapmayan kişi ve kuruluşların tespiti yapılmış, bağışların tamamlanması için iletişim süreci devam ediyor" dedi.

Yerlikaya, kampanya kapsamında toplanan tüm bağışlar ve harcama işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi olduğundan ilgili mevzuat uyarınca belirli aralıklarla gerekli denetim ve incelemelerin yapıldığını kaydetti.

CHP'li Gürer de bağışlandığı belirtilen 115 milyar lira ile toplanan para arasında 30 milyar lira fark olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş" dedi.

Kampanya kapsamında Merkez Bankası 30 milyar lira, Ziraat Bankası 20 milyar lira, Vakfıbank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira bağış sözü vermişti.

Türkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, BAYKAR, Türk Telekom, TMSF, THY, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Sigorta da 2 milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağışlayacağını açıklamıştı.