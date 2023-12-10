El çabukluğuyla 220 tane Milli Piyango bileti çaldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki seyyar tezgahtan Milli Piyango biletlerinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin, keşif yaptığı tezgahın sahibini oyaladıktan sonra el çabukluğuyla içerisinde 199 çeyrek, 12 tam ve 9 yarım biletin olduğu desteyi alıp uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.Y. (30) gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.