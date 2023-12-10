17 yaşındaki genç, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü

Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile çıkartıldı. Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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