Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 16:37, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 16:38
Yenikent Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen, bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ökmen'in cenazesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.