Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenikent Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen, bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net