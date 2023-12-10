Esenyurt'ta annesini döven kişi gözaltına alındı
İstanbul Esenyurt'ta oğlu tarafından dövülen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan kişiyi dövdü. Annesini darbeden şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 17:04, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 17:06
Bağlarçeşme Mahallesi'nde C.A.K, annesi E.D'yi dövmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları E.D'yi oğlunun elinden kurtardı, saldırgan ise kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, C.A.K'yi kısa sürede yakaladı.
Hakkında "tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından işlem yapılan C.A.K, adliyeye sevk edildi.