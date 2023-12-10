Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı Pendikspor karşılaşmasını 2-0 kazandı. Recep Uçar'ın öğrencileri bu sonuçla beraber ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 18:18, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 18:19
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda 61. dakikada Mame Thiam sahneye çıkarak durumu 1-0'a getirdi.
Mücadelenin uzatmalarında 90+2. dakikada Bahoken'in kaydettiği golle maçın sonucu da 2-0 olarak tescillenmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 29'a yükselterek 3. sıraya yükseldi.
Recep Uçar'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte Süper Lig'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı