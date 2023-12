Staj ve çıraklık mağdurları 'Büyük İstanbul Mitingi' düzenledi

Türkiye'nin 81 ilinden gelen staj ve çıraklık sigortası mağdurları 'Büyük İstanbul Buluşması'nda bir araya geldi. Kartal Meydanı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde 'Staj ve çıraklık mağduriyetine son verilsin', 'İlk sigorta girişi başlangıç olsun' yazılı pankartlarla 'Adalet istiyoruz' diye slogan attı.

BAL: BU MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN BİR YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Mitingde açıklama yapan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyon Başkanı Murat Bal, "Biz bugün İstanbul Kartal'da saat 14.00'da Büyük İstanbul Buluşması adıyla bir miting düzenliyoruz. Maalesef 3308 Sayılı Kanun kapsamında işletmelere zorunlu olarak çalışmaya gönderilen stajyer ve çırakların o günkü sigorta girişleri bugün sigorta girişi olarak kabul edilmiyor. Bize 'sizin sigortanız başladı' denildi, ellerimize birer sigorta kartı verildi ama bugün itibariyle bunların işe girişleri geçersiz. Arkadaki numara geçerli hala aynı numarayla işlem görüyoruz ama kartın önündeki işe giriş tarihi geçersiz. Biz bugün İstanbul Kartal'dan sesimizi duyurmak istiyoruz. Ankara'ya, Gazi Meclis'e sesleniyoruz. Bizim mağduriyetimizi bir an önce giderin. Bizim ana talebimiz staj ve çıraklık sigortası mağduriyetinin giderilmesidir. Bu mağduriyetin giderilmesi için de bir yasal düzenleme gerekiyor. Bir an önce bizim yasamızı çıkarmaları gerekiyor. 3308 Sayılı Kanun kapsamındaki çırak ve stajyerlerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Biz stajyer ve çıraklar olarak inanıyoruz ki bizim mağduriyetimiz yerel seçime kadar giderilecek. Yerel seçime kadar bir kanun beklentimiz var" dedi.

AYDIN: SİGORTA BAŞLANGICIMIZ BİZE VERİLEN O KARTLARDAKİ TARİHLER OLSUN

İstanbul Staj ve Çıraklık Sigorta Mağdurları Dernek Başkanı Selçuk Aydın, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Her şeyden önce federasyon olarak ilk mitingimizi yapıyoruz. Burada binlerce mağdur arkadaşımızla birlikte Ankara'ya bir kez daha sesimizi haykırmak için buradayız. Çabamız bu mağduriyetin son bulması. Mağduriyetimiz 3308 Sayılı Kanun'la birlikte bize verilen sigorta kartlarının geçersizliği. Bizim e-devletlerimizde 2 tane sigorta başlangıç tarihimiz görünüyor. Bir tanesi çıraklık bir tanesi de uzun dönem vade. Bize çocukken verilen o sigorta kartlarıyla birlikte 'siz sigortalısınız' dendi. Bugün görüyoruz ki o sigorta kartlarında yapılan sigortalar bizim için hiçbir anlam taşımıyormuş. Maalesef bunun mücadelesi için toplandık, sürekli bunu dillendiriyoruz. Günün sonunda inşallah bunu devlet büyüklerimiz de çözmek için gayret gösterirler. Çünkü bu konuyla ilgili çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bizim bu konuda talebimiz şuydu; sigorta başlangıcımız bize verilen o kartlardaki tarihler olsun. Verdiğimiz önerilerden bir tanesi, 'o dönem içerisinde sigortalarımızın ödemelerini biz yapalım, bunu biz karşılayalım devletimize yük olmayalım' dedik, bekliyoruz" diye konuştu.

KÜSMEZ: BU YANLIŞIN BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ

Sakarya Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Fatma Canan Küsmez ise "Buraya ekibimle birlikte geldim. Biz 3308 mağdurlarıyız. 1986 yılında çıkarılan yasa ile zorunlu okullarda eğitim görürken zorunlu staj adı altında işletmelere gönderilen 37 yıllık kandırılan çocuklarız. 2000'li yıllarda mağduriyetimizi öğrendik. Maalesef e-devlette aynı numarayla iki tane işe giriş numaramız var. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü şu an meslek liselerinde okuyan o kadar çok stajyer öğrenci var ki, aynı mağduriyeti yaşamamalarını istiyoruz. Mağduriyetimizin bir an önce bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN: HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Samsun Staj Mağdurları Dernek Başkanı Murat Aydın, "Davamızı kazanmak için devamlı meydanlarda olacağız. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz devam edecek. Biz çocuk yaşta çıraklık eğitimlerine gittik, orada 5 yıl okuduk. Okumuş olduğumuz sürede bizlere sağlık sigortası yatırılmış, bizler sağlık sigortası yatırıldığını bilmiyorduk. Normal sigortamız var sanıyorduk. Bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında dediler ki 'sizin sağlık sigortanız yattı, emekli olamazsınız.' EYT'liler 5 bin 500 günde emekli olurken bizim 7 bin 500 günümüz var ama emeklilik hakkımız elimizden alındı, haklarımızın iadesini istiyoruz" dedi.

DEMİREL: DEVLETİMİZDEN ADALET BEKLİYORUZ

Düzce'den gelen Ali Naim Demirel, "Staj ve çıraklık mağduruyuz. 47 yaşındayım, benden 5-6 yaş küçük arkadaşlarım emekli oldu. Mesele onların emekli olup olmaması değil. Biz devletimizden adalet bekliyoruz, devletimiz hakkımızı bize iade etsin" diye konuştu.

KAPLAN: MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Gaziantep Staj ve Çıraklık Mağdurları Başkanı Mehmet Kaplan, "1998'den bu yana sigorta kartımızı taşıyoruz. Bu kart bize staj ve çıraklık dönemimizde verildi. 'Bu sizin sigorta kartınız kaybetmeyin, bir sonraki iş yerinizde bunları teslim edin' dediler. Bu kartı hala taşıyoruz. Sayın devlet büyüklerimizden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.