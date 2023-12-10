3,5 ton hamsi 2 saatte tükendi
Ankara'da Mamak Belediyesi'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde dağıtılan 3,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 18:33, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 18:33
Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile yüzlerce kişi katıldı.
Kurulan mangallarda pişirilen 3,5 ton hamsi, 5 bin kişiye dağıtıldı.
Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.
Belediye Başkanı Köse, amaçlarının insanların birlik beraberliğini artırmak olduğunu söyleyerek "Burada değişik festivaller yaptık ama hiçbir şey hamsi festivali gibi olmuyor. 'Hamsi Karadeniz'de yakalanır ama Mamak'ta yenir' diyoruz. Burada insanlar aileleriyle, çocuklarıyla güzel vakit geçiriyor. Balıklarımız çok taze; akşam yakalandı, sabah geldi." dedi.