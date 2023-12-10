Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.

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