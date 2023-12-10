Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti

Bu sırada binanın 3'üncü katında bulunan evin balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net