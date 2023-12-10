Yanan araca, balkondan kova ile su dökerek müdahale etti
Mersin'de bir kişi, alev alan otomobile balkonda kova ile su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 20:32, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 20:33
Mersin'nin Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi'nde bir binanın önüne park edilen N.E.'ye ait 33 A 4155 plakalı otomobil, birden alev aldı.
Bu sırada binanın 3'üncü katında bulunan evin balkonundaki kişi, su dolu kova ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekiplerin müadahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gedi.