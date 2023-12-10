Aksaray'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diğer yaralılar ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Müceste E. (65) Ümmügülsüm K. (66), Nezaket Y. (61) ve Sayinur D. yaralandı.

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