Gaziantep'te Karadeniz fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'e konuk oldu.

Bordo-mavili ekip 48. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 58 dakikada Bakasetas'ın sahneye çıkmasıyla birlikte durumu 2-0'a getirdi.

76. dakikada Trezeguet sahneye tekrar çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Gaziantep'te Denis Draguş 80. dakikada frikikten gol kaydederek maçın sonucunu belirlemiş oldu.

3-1'lik sonuçla birlikte Trabzonspor, 3 puanı hanesine yazdırdı ve 26 puanla 4. sıraya yükseldi.

BAKASETAS DİKKAT ÇEKİYOR

Maçın Trabzonspor adına 2. golünü kaydeden Anastasios Bakasetas, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol kaydeden oyuncu oldu.

ABDULLAH AVCI VE DEPLASMAN KARNESİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı göreve getirmesinden bu yana 4 deplasman mücadelesinde toplamda 8 puan toplarken henüz mağlubiyet yaşamadı.

Nenad Bjelica döneminde ise 4 deplasman mücadelesinden 3 mağlubiyetle ayrılmıştı.