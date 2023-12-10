Husumetliler arasında tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 3'üncü sokakta meydana geldi, İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.A. ile S.F. bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.