Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor

31 Mart 2024 tarihindeki mahalli idare seçimleri yaklaşıyor.

Ankara ve İstanbul özelindeki sonuçlar özelliklle merak ediliyor.

Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman özel bir TV kanalından yaptığı açıklamada dikkat çekici açıklamada bulundu. Betimar Araştırma Şirketi 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerini doğruya en yakın şekilde bilen araştırma şirketlerinden birisi idi.

- "En az 3 isim Sayın İmamoğlu'nun silip süpürüyor"

Gürkan Duman yaptığı açıklamada "Erdoğan ve Bahçeli için şöyle bir söylem var. Cumhur ittifakı bir Ekrem İmamoğlu bulamadı deniyor. Bizim yaptığımız araştırmalarda, isim olarak belirtmek istemiyorum, en az 3 tane isim Sayın Ekrem İmamoğlu'nu silip süpürüyor" dedi.

- Ak Parti'de isimleri öne çıkan isimler



Ak Parti'den İstanbul için aday gösterileceği belirtilen isimler arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu bulunuyor.