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Güngören'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 07:22, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 07:31
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Güngören'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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