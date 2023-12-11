Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
Sponsorlu İçerik
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Ana sayfaHaberler Sosyal Güvenlik

Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere kasım ayında 5 bin liralık ikramiye sözü vermiş, çalışan emekliler için de harekete geçilmişti. Çalışan milyonlarca emekli 5 bin TL'lik ikramiyeyi beklerken ödemelerin hesaplara yatacağı tarihle ilgili iki formül öne çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 07:55, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 08:48
Yazdır
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekim ayında çalışmayan milyonlarca emeklinin elini rahatlaracak bir ikramiye müjdesinde bulunmuş, aynı ikramiye oranından çalışan emeklinin de yararlanacağı açıklanmıştı.

Milyonların beklediği emekli ikramiyesinde ödeme tarihleri de netleşti.

Çalışmayan emekliler Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel 5 bin liralık ikramiye müjdesi ile rahat bir nefes alırken, bir defaya mahsus verilen ikramiyeden çalışan emekliler muaf tutulmuştu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de istifade edeceğini açıklayınca gözler yeniden 5 liralık ikramiyenin ödeneceği tarihe çevrildi.

TORBA YASAYA EKLENDİ

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek 86 maddelik torba yasaya eklenirken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uygulamaya geçirilecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRALIK İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin liralık ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Ödemeler ise kasım ayının ilk iki haftasında emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emekliler için de düzenlemenin hafta içinde tamamlanması durumunda, emekli ikramiyesi ödemeleri, maaşlarla beraber hesaplara yatabilir.

YILBAŞINI BULABİLİR

2024 yılı bütçe görüşmeleri takvimine göre, 11 Aralık'ta bütçenin tümü üzerine başlayacak görüşmeler, Meclis Genel Kurulunda 24 Aralık pazar günü tamamlanacak. Bu kapsamda torba teklifin kalan bölümlerinin görüşülmesi için genel kurulun toplanacağı en erken tarih, 26 Aralık Salı günü olarak görülüyor.

Teklif, genel kurulda görüşüldükten sonra kanunlaşacak, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ancak süre azlığı sebebiyle ikramiyelerin yeni yılda hesaplara yatırılması ihtimali de bulunuyor.

Ancak görüşmeler bu hafta içinde tamamlanırsa ikramiler emekli maaşları ile birlikte ödenebilir. Bu durumda ikramiyelerde tahsis numarasına göre ödenmeye başlanır.

4A-SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

. Tahsis numarası son rakamı 9 olan ayın 17'sinde,

. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, SSK'lar bu tarihlerde ödeme alacak.

4B-BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

. Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

. Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

. Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

. Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşı ödemesi alıyor.

Eğer çalışan emekliye ikramiye ödemesinin emekli maaşlarıyla beraber ödenmesi kararı çıkarsa, Bağ-Kur'lular bu tarihlerde ödeme alacak. Diğer formüle göre ise düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemeler 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber