Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek

Türkiye Gazetesinden EMRAH ÖZCAN'IN haberine göreHükümet, başıboş sokak köpeği sıkıntısının çözümü için yürüttüğü çalışmalarda sona geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapılacak. Konuyla ilgili teklifin 31 Mart yerel seçimlerinden önce hızlı bir şekilde TBMM'ye gönderilerek yasalaşması bekleniyor.

DÜNYA İNCELENDİ

Taslakta; başıboş köpeklerin hızla kısırlaştırılması, evcil köpeğini sokağa terk edenlere yönelik daha caydırıcı tedbir alınması, sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesinin teşvik edilmesi, büyükşehirler başta olmak üzere illerde ve ilçelerde toplama ve kısırlaştırma merkezlerinin oluşturulması ile yerel yönetimlere bir dizi sorumluluk yüklenmesinin yer aldığı öğrenildi. Barınak açılması ve kısırlaştırmanın maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle belediyelerin yerine getirmediği bu sorumlulukların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üstlenileceği belirtildi. Veterinerlik fakültelerinden de kısırlaştırma ve uyutma uygulamaları konusunda tıbbi destek alınacak. Ayrıca, bakanlığa ait bazı arazilerin, başıboş köpeklerin toplanma merkezi ve barınak olarak kullanılmasının önü açılacak.

UYUTMA DA MASADA

Bunların yanı sıra, ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanan 'uyutma' yönteminin de masada olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce "Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu problem nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz" diyerek uyutma dahil çözüm için ne gerekiyorsa yapılacağını sinyalini vermişti. AK Parti kaynakları konu ile ilgili olarak, "İnsanlar saldırıya uğruyorsa 'önce insan' dememiz lazım. İnsan hayatını hiçbir şey ile kıyaslayamayız. Bu konu artık kamu sağlığını da ilgilendiriyor. Kuduz ve diğer bulaşıcı hastalıklar da gündemde. Başıboş bir köpeğin ihtiyaç halinde uyutulması gerekiyor ise uyutulur. Zaten mevzuatta uyutma var. Yaşlanmış, acı çeken, tedavisiz hastalıklara yakalanmış vs. köpeklerin uyutulabileceği yazıyor ama bunu yapabilecek merkezler her yerde yok. Mevzuatta da zaten birçok alanda sıkıntılar bulunuyor. Bir de mama lobisi var. Mama lobisinin Türkiye'deki pazar büyüklüğü 1 milyar dolara koşuyor. Sosyal medya üzerinden dezenformasyonu ve algıyı çok iyi yürütüyor, insanları kışkırtıyorlar. Bu yüzden çalışmalarımızı çok hassas yürütüyoruz. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti ama ortada da bir sıkıntı var. Bazı kesimler her konuda bizlere sürekli ABD ve Avrupa'yı örnek gösteriyor. Biz uyutma konusunda Avrupa modelini uygulayalım dediğimizde ise karşı çıkıyorlar. Kendileriyle çelişiyorlar. Biz bu sorunu en insancıl yolla çözmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

10 MİLYON KÖPEK

Öte yandan Türkiye'de 10 milyondan fazla sokak köpeği olduğu belirtiliyor. Tedbir alınmazsa, bu sayının 10 yıl içinde hızla artarak 50 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Problemin her geçen gün büyüyerek milli güvenlik meselesi haline geleceği de kaydediliyor.