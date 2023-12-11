AK Parti'de yerel seçim mesaisi: 'Kim aday olsun' toplantıları başlıyor

Türkiye Gazetesi'nden EMRAH ÖZCAN'IN haberine göre AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan Aday Tespit Komisyonunun, bugün ilk toplantısını yapması bekleniyor. Komisyonda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da yer alıyor. AK Parti'de aday adaylığı için 8 bine yakın başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 7 bine yakını kabul edildi. Adaylar 15 Aralık'tan itibaren peyderpey açıklanacak.

Aday belirlemede temayül, anketler ve bölge milletvekillerinin görüşleri dikkate alınacak. Mevcut belediye başkanları için yapılan memnuniyet anketleri ile illerde yapılan anketler, aday isimlerini belirlemede yol gösterici olacak. Seçmenin hangi isimler üzerinde yoğunlaştığı masaya yatırılacak. Komisyon toplantısında hangi ilde hangi adaylar için özel anketler yapılacağı da kararlaştırılacak. Öncelik büyükşehir belediyelerinde ve ilçelerinde olacak. Özellikle aday tespit komisyonu çalışmaları sırasında kritik illerdeki adaylar arasında birden fazla anket yapılacak. Bazen 5-6 isimli anketler, bazen de iki isimli anketler yapılacak. Adaylar belirlenirken muhalefetin çıkaracağı adayların profilleri de göz önünde bulundurulacak. 150 bin kişini katılımı ile başarılı bir şekilde temayülü gerçekleştiren AK Parti, yıl sonuna kadar anket çalışmalarını da sonuçlandırmaya çalışacak.