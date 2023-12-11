Çember-8 Operasyonları'nda 4 bin 951 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafında 81 ilde eş zamanlı "Çember-8" operasyonlarının yapıldığını duyurdu.

Operasyonlarda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerle ilgili şu bilgileri de paylaştı:

"0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 880 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 53 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs yakalandı. Hırsızlıktan 536 şahıs, dolandırıcılıktan 257 şahıs, yağmadan 101 şahıs, adam öldürmeden 55 şahıs, cinsel suçlardan 55 şahıs yakalandı."

Yerlikaya ayrıca operasyonları yöneten valilere, kaymakamlara, il jandarma komutanlarına, il emniyet müdürlerine, sahil güvenliğe ve operasyonlara katılan polislere, jandarmalara teşekkürlerini iletti.