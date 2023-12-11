Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı
İstanbul Fatih'te, park halindeki 2 otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 08:59, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 09:20
Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, otomobilin yanında bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye de sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü, yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.