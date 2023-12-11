Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak

66 ilde DSİ'nin inşa ettiği 369 eser bugün hizmete giriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dijital Medya sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün DSİnin inşa ettiği eserlerin açılışını gerçekleştirecek.



🏙 66 ili kapsıyor

Yatırım bedeli 53 milyar TL

🏭 Başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesis pic.twitter.com/bvduLCBkq0