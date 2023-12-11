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Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 10:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 11:10
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Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK YÜZDE 16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYONUN ALTINDA

Ekimde işsiz sayısı bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ekim ayında bir önceki aya göre 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü ekim ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8, kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44 saat olarak gerçekleşti.

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