Dolar/TL 29,00 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 28,9846'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,0000'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 31,2060'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 36,3800'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 104,1 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, kararların varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ABD'de iş gücü piyasasından alınan karışık sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı.

Güçlü istihdam verilerinin, ilk etapta Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflattığını aktaran analistler, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunu destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdam raporu verileri öncesinde Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 60 iken, söz konusu verilerin ardından yüzde 45'e geriledi.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu anımsatarak, şu sıralarda bankanın mayıs toplantısında yüzde 75 ihtimalle faiz indirmeye başlayacağının fiyatlandığını dile getirdi.

Bu hafta Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, toplantı öncesinde ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ve toplantı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de cari işlemler hesabı 186 milyon dolar fazla verirken, işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e geriledi. Sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 seviyesinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.