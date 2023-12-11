Beşiktaş'ta 5 futbolcu için kadro dışı kararı

Açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer aldı

Beşiktaş, takımın kadro planlamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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