Beşiktaş'ta 5 futbolcu için kadro dışı kararı
Beşiktaş Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 11:44, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 11:47
Beşiktaş, takımın kadro planlamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer aldı