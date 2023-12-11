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Motokuryelere yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilgili yönetmelikte yapacakları düzenlemeyle kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını belirterek, "Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 12:00, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 11:52
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Motokuryelere yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık tarafından kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi.

Taslak hazırlanırken sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldığını ifade eden Uraloğlu, sektörün ihtiyaçlarını ve vatandaşın isteklerini dikkate alan bir düzenleme oluşturulduğunu söyledi.

Kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirildi

Uraloğlu, taslakta teslimat süresine ilişkin düzenlemeler olduğuna işaret ederek, "Düzenlemeden sonra kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" diye konuştu.

Sektörde kullanılan araçların yaşlarına da sınırlama getirdikleri bilgisini veren Uraloğlu, motokuryelerin kullandığını araçların belli yaştan büyük olmaması gerekeceğini dile getirdi.

"Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek"

Uraloğlu, kuryelerin yetki belgesi alması gerekeceğine dikkati çekerek, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta bulunduğuna işaret eden Uraloğlu, kurye olarak faaliyet gösterecek kişilerde belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağını anlattı.

Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği ürünler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini dile getirerek, kurye işletmecilerinin tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini söyledi.

Motokuryeler, gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılacak düzenlemeyle motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak, çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak motokuryeler, engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.

Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek.

Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.

Ticareti veya taşınması yasak gönderi motokuryeye teslim edilemeyecek

Kurye işletmecileri, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek.

Şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olamayacak. P1 yetki belgesi için en az 10 motorlu taşıt ve 100 bin lira sermaye, P2 yetki belgesi için ise en az 30 motorlu taşıt ve 500 bin lira sermaye şartı aranacak. Buna karşın en fazla 3 motorlu taşıtla faaliyet göstermek isteyenlere yetki belgesi ücretinde ilk 60 gün için yüzde 95 daha sonra yüzde 85 indirim uygulanacak.

Yeleklerinde "KURYE" yazacak

Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacak. Koruyucu ekipman içinde yer alan reflektifli yelek üzerinde "KURYE" ibaresi yazılı bulunacak. Satılması, sevki ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacak. Alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek.

Öte yandan, faaliyet gösteren kuryelerin 60 gün içinde müracaatı halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacak.

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