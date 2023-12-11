Büyükşehirler için bu adayların ismi geçiyor

Ankara kulislerinde belediye başkan adaylıkları için konuşulan isimlerden bazıları şu şekilde;

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan ve birçok adayını açıklayan İyi Parti'de,

- Ankara Büyükşehir Adaylığı için Kürşad Zorlu,

- Balıkesir'de Turhan Çömez,

- Bursa Büyükşehir adaylığı için ise Selçuk Türkoğlu ismine parti kulislerinde kesin gözüyle bakılıyor.

Ak Parti kulislerinde ise bazı büyükşehirler ve ilçeler için konuşulan isimler şu şekilde;

- Ankara Büyükşehir için Osman Gökçek ve Turgut Altınok,

- İstanbul Büyükşehir için Tevfik Göksu ve Murat Kurum,

- Bursa Büyükşehir için mevcut Başkan Alinur Aktaş ve Mustafa Dündar,

- Aydın Büyükşehir için Abdurrahman Öz, merkez ilçe Efeler 'de Engin Meriç,

- Nazilli ilçesinde Mevcut Başkan Kürşat Engin Özcan

Cumhur İttifakı kapsamında Adana'nın MHP'ye verildiği ve adayın bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü olacağı parti kulislerinde konuşulanlar arasında.

Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşulan Büyükşehirler ve ilçeler ise şu şekilde;

- Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey

- Adana Büyükşehir: Soner Çetin

- Denizli Büyükşehir: Şeniz Doğan

- İzmir Büyükşehir: Buğra Gökçe

- Kocaeli Büyükşehir: Fatma Kaplan Hürriyet

- İstanbul / Kadıköy: Gürsel Tekin

- Aydın / Efeler: İbrahim Gürdal

- Aydın/ Didim: Aycan Koçtürk

- Adana / Seyhan: Emrah Kozay

- Bursa / Mudanya: Baran Güneş

- Bursa / Nilüfer: İbrahim Alagöz

- Bursa / Osmangazi: Adem Vural

