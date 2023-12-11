Sevdiği köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Olay, dün ilçeye bağlı Selamet Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin önünde oynayan 12 yaşındaki E.B., yanına bir köpek yaklaştı. Yanına gelen köpeği beslemek isteyen E.B. evden aldığı yiyeceği köpeğe verip, başını eliyle okşamaya çalıştı. O esnada köpek E.B.'ye saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kolundan da yaralan çocuğa Güneysu'da yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.